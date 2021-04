CDP, accordo con Assilea su plafond da 1 miliardo per le PMI (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti e Assilea hanno sottoscritto la convenzione che regola l’accesso al “plafond Leasing” – uno strumento operativo del valore complessivo di 1 miliardo di euro e durata fino a 10 anni – che consentirà alle società di leasing di accedere alla piattaforma di provvista dedicata, con lo scopo di supportare l’accesso al credito delle PMI e MID Cap fino a 3.000 dipendenti con sede in Italia. Il plafond di provvista sarà utilizzato da queste società mediante la concessione di nuovi finanziamenti nella forma di leasing garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI o da SACE, con l’obiettivo di supportare l’accesso al credito in particolare delle piccole e medie imprese italiane. Il meccanismo di funzionamento del nuovo plafond, si spiega in una nota, è analogo a quello già ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Cassa Depositi e Prestiti ehanno sottoscritto la convenzione che regola l’accesso al “Leasing” – uno strumento operativo del valore complessivo di 1di euro e durata fino a 10 anni – che consentirà alle società di leasing di accedere alla piattaforma di provvista dedicata, con lo scopo di supportare l’accesso al credito delle PMI e MID Cap fino a 3.000 dipendenti con sede in Italia. Ildi provvista sarà utilizzato da queste società mediante la concessione di nuovi finanziamenti nella forma di leasing garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI o da SACE, con l’obiettivo di supportare l’accesso al credito in particolare delle piccole e medie imprese italiane. Il meccanismo di funzionamento del nuovo, si spiega in una nota, è analogo a quello già ...

