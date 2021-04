Bimbo di 10 anni sbatte la testa mentre gioca a calcio a scuola e muore

Advertising

matteosalvinimi : Io difendo il diritto di un bimbo ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo o ad essere adottato se ci sono u… - Adnkronos : Dramma in #Usa, a tre anni spara al fratellino neonato. - sardus7 : RT @Gianmar26145917: #Roma, bimbo rom di 2 anni torturato e ucciso a botte perché piange. Il racconto agghiacciante del padre mostro che or… - soficinguetta : Sto aspettando di iniziare a lavorare e qui c’è un bimbo tenerissimo che ogni persona che passa dice CIAO il suo li… - leggoit : Bimbo di 10 anni sbatte la testa mentre gioca a calcio e muore: «Inciampato a causa delle scarpe troppo grandi» -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Muore dopo essere caduto mentre gioca a calcio. Yasir Hussain è morto a 10dopo aver sbattuto la testa mentre giocava a scuola con i suoi amici. Il piccolo è inciampato mentre cercava di parare una palla e ha sbattuto con violenza la testa. Una botta che gli ha causato ...La soddisfazione di ridare il sorriso ad unSe la microchirurgia non è una novità, lo è il '... - E' obiettivo di Emergenza Sorrisi daquello di favorire i medici nei Paesi dove noi lavoriamo,...L'OCSE mette in guardia sulla chiusura delle scuole per la pandemia di coronavirus: fa più male che bene, soprattutto per gli allievi più piccoli. E secondo uno studio nelle scuole dell'obbligo zurigh ...Sanremo. Chi volesse seguire le orme della sanremese Rita Longordo, l’ultima rappresentante della Liguria ad aver interpretato una canzone vincitrice nel 2019, potrà farlo partecipando ai casting onli ...