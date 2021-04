Altobelli | ' Lukaku? All' inizio non pensavo fosse un top player | ora invece'

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

'A inizio stagione pensavo fosse un calciatore normale, mi sono dovuto ricredere'. Di fatto, un mea culpa da parte di chi l'ha messa dentro 209 volte con la maglia nerazzurra: Alessandroè secondo nella classifica all time dei bomber dell'Inter, davanti c'è solo Giuseppe Meazza con 253. Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: ...... avverte. "Per fare bene anche in Europa, dove è necessario un calcio più rischioso, l'anno prossimo servono un esterno sinistro, un vicee un centrocampista d'assalto , perché oggi ...(fcinter1908) L’Inter prosegue la sua corsa verso lo scudetto, ma spunta un retroscena clamoroso su Romelu Lukaku. A essere decisivo fu Antonio Conte: c’è il suo autografo sull’acquisto essenziale per ...Lukaku-Lautaro Martinez contro Rummenigge-Altobelli, attaccanti del suo periodo nerazzurro (1982-1986). Ecco il suo commento: «È un paragone abbastanza centrato. Altobelli è stato un grande, era il ...