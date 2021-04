WTA Charleston 2 2021: Sara Errani lascia strada all’esordio a Christina McHale (Di martedì 13 aprile 2021) Finisce subito il secondo WTA di Charleston, un 250 a differenze del tradizionale 500 della settimana precedente, per Sara Errani. La nativa di Bologna è stata sconfitta per 7-6(2) 6-3 dall’americana Christina McHale, sua vecchia conoscenza con cui aveva vinto otto precedenti e che le infligge in questo caso il terzo ko. Per quest’ultima si tratta della prima vittoria dell’anno in un tabellone principale (aveva già vinto due partite a livello di qualificazioni ad Adelaide). Troverà la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, grande protagonista la scorsa settimana a Bogotà. I primi tre game si rivelano essere battaglie, con scambio di break iniziale e poi Errani che mantiene il servizio. Subito dopo McHale si vede portar via la battuta a zero da una gran risposta sulla ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Finisce subito il secondo WTA di, un 250 a differenze del tradizionale 500 della settimana precedente, per. La nativa di Bologna è stata sconfitta per 7-6(2) 6-3 dall’americana, sua vecchia conoscenza con cui aveva vinto otto precedenti e che le infligge in questo caso il terzo ko. Per quest’ultima si tratta della prima vittoria dell’anno in un tabellone principale (aveva già vinto due partite a livello di qualificazioni ad Adelaide). Troverà la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, grande protagonista la scorsa settimana a Bogotà. I primi tre game si rivelano essere battaglie, con scambio di break iniziale e poiche mantiene il servizio. Subito doposi vede portar via la battuta a zero da una gran risposta sulla ...

Advertising

OA_Sport : Nel secondo WTA di Charleston finisce subito il percorso di Sara Errani - federtennis : Nel 1° turno del #WTA 250 di Charleston @SaraErrani cede alla statunitense McHale per 7-6 6-3. #stayFIT #tennis - youngbloodman98 : In America, precisamente a Charleston, dalla scorsa settimana si stanno disputando due tornei di tennis Wta. L’orga… - Deiana_Luca9 : RT @SuperTennisTv: In diretta dal #WTA 250 di Charleston: Errani contro McHale. ?? - federtennis : RT @SuperTennisTv: In diretta dal #WTA 250 di Charleston: Errani contro McHale. ?? -