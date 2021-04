Vaccinazioni in Messico, un vile inganno (Di martedì 13 aprile 2021) Su Twitter un follower ci ha segnalato un video che circola su TikTok, questo: Nel video vediamo una donna, si presume medico o infermiera, che usa una siringa su un signore seduto, con mascherina. Il tutto è ripreso da dietro, e l’inquadratura è decisamente pessima. In sovraimpressione si legge: “Un vile inganno-Guardate attentamente”. L’idea che ci si fa guardando il video è che la donna non stia iniettando assolutamente nulla nel braccio del signore. Ma da dove arriva il video, che storia vuole raccontare? Mi sono messo a cercare, ho fatto uno screenshot dal video e usando la ricerca inversa per immagini ho trovato alcune fonti che raccontano la storia. Il video arriva dal Messico, e i fatti risalgono ai primi di aprile. Ci troviamo nella sede per le Vaccinazioni della Scuola Nazionale di Scienze Biologiche Unità ... Leggi su butac (Di martedì 13 aprile 2021) Su Twitter un follower ci ha segnalato un video che circola su TikTok, questo: Nel video vediamo una donna, si presume medico o infermiera, che usa una siringa su un signore seduto, con mascherina. Il tutto è ripreso da dietro, e l’inquadratura è decisamente pessima. In sovraimpressione si legge: “Un-Guardate attentamente”. L’idea che ci si fa guardando il video è che la donna non stia iniettando assolutamente nulla nel braccio del signore. Ma da dove arriva il video, che storia vuole raccontare? Mi sono messo a cercare, ho fatto uno screenshot dal video e usando la ricerca inversa per immagini ho trovato alcune fonti che raccontano la storia. Il video arriva dal, e i fatti risalgono ai primi di aprile. Ci troviamo nella sede per ledella Scuola Nazionale di Scienze Biologiche Unità ...

