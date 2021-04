“Un’ora sola vi vorrei”, l’ospite della seconda puntata: chi vedremo stasera 13 Aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Torna con la seconda puntata “Un’ora sola vi vorrei” questa sera, 13 Aprile: chi sarà l’ospite che vedremo nell’acclamato format di Enrico Brignano Ha debuttato la scorsa settimana la seconda edizione del format condotto dall’amatissimo Enrico Brignano: “Un’ora sola vi vorrei”. Il pubblico aveva già avuto modo di apprezzarlo lo scorso autunno e poi con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 13 aprile 2021) Torna con lavi” questa sera, 13: chi saràchenell’acclamato format di Enrico Brignano Ha debuttato la scorsa settimana laedizione del format condotto dall’amatissimo Enrico Brignano: “vi”. Il pubblico aveva già avuto modo di apprezzarlo lo scorso autunno e poi con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

MarcoGold85 : RT @moglizoccole: Hey ciao sono una tipa seria e riservata e ho un fisico atletico. Cerco esperienza a tre per passare qualche ora di fuoco… - noraaisbored : @TMADD0X ANCHE IO CI METTO UN’ORA MI SENTIVO SOLA ODDIO - harryxssweet : @nnewangelhh sai benny già che te ne sei accorta da sola e ammetterlo ,è un grande passo sai? ora come ti ho detto… - bipolaravocado : RT @Loudovecazzosta: 00:04 a @bipolaravocado, non sei sola, io sono qua, sono sempre qua a qualunque ora del giorno, della notte e della se… - Erminiadi1 : #isolaPerche’le eliminate si sentono così forti se il pubblico li ha cacciate fuori ,evidentemente non sono piaciut… -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora sola Covid e concerto di Pasqua, è bufera: «Il sindaco ora si deve dimettere» ilmattino.it