Truffa la previdenza per 55mila euro | nei guai un falso invalido

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 1 minutoLa guardia di finanza ha scoperto, in Alta Irpinia, un. A smascherare l’uomo sono stati i Finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi. L’ interessato, anche presentandosi davanti alle commissioni sanitarie in sedia a rotella, era riuscito a ottenere declaratoria di invalidità civile al 100 per cento, con totale e permane ente inabilitò lavorativa e necessità di assistenza continua, avendo rappresentato di non essere in grado di compiere gli ordinari atti di vita quotidiana. Gli accertamenti dei finanzieri hanno permesso di documentare, anche attraverso registrazioni video, come l’indagato svolgesse in realtà attività, sia lavorative che non, incompatibili con la condizione di “” (come, ad esempio, camminare o salire e scendere da un furgone, senza alcun ...