Tabellone Masters 1000 Montecarlo 2021 | possibile Djokovic-Sinner al secondo turno | Musetti pesca Karatsev

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilprincipale del torneodi, evento in programma dal 12 al 18 aprile. Il serbo Novakguida il seeding, seguito da Daniil Medvedev. La terza testa di serie è Rafa Nadal, che potrà incontrare il numero uno del mondo solo in un’eventuale finale. A rappresentare i colori azzurri ci saranno cinque italiani: Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Jannik, Lorenzo Sonego e Lorenzo. Di seguito tutti gli accoppiamenti deldi, aggiornati gradualmente. CLICCA QUI PER RIVIVERE IL LIVE DEL SORTEGGIO PRIMO(1)byeb. Ramos-Vinolas 6-3 6-4 Evans ...

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone Masters

...senza vittorie ATP quest'anno e con un bilancio di 1 - 3 nei main draw dei1000. Sarà lui il primo avversario di Filip Krajinovic o Nikoloz Basilashvili. In quello spicchio di, in ...Sarà rimpiazzato neldel singolare maschile e cancellato dalla competizione del doppio. ATP, Cagliari Musetti sbatte ancora su Djere: ko in tre set 09/04/2021 A 16:23 ATP, Cagliari Musetti ...Tennis. Quando è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Montecarlo, è parso chiaro a tutti che non sarebbe stato facile per Lorenzo Musetti guadagnarsi un posto al secondo round contro Ste ...Daniil Medvedev è positivo al coronavirus. Un comunicato dell'ATP ha svelato l'esito del tampone effettuato dal russo lunedì 12 aprile a Montecarlo, dove si sta disputando il primo dei tre Masters 100 ...