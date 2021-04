Rolando Rivi: torturato e ucciso barbaramente a soli 14 anni (Di martedì 13 aprile 2021) Il 13 aprile 1945 veniva brutalmente ucciso il giovanissimo Rolando Rivi, seminarista, oggi riconosciuto Beato e martire della Chiesa cattolica. “Domani un prete di meno”, queste le parole pronunciate a dal commissario politico della formazione partigiana garibaldina che in odio alla fede, uccise nel 1945 il seminarista Rolando Rivi, a soli 14 anni. Ci furono L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 13 aprile 2021) Il 13 aprile 1945 veniva brutalmenteil giovanissimo, seminarista, oggi riconosciuto Beato e martire della Chiesa cattolica. “Domani un prete di meno”, queste le parole pronunciate a dal commissario politico della formazione partigiana garibaldina che in odio alla fede, uccise nel 1945 il seminarista, a14. Ci furono L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Rolando Rivi Il martirio di Rolando Rivi è per noi testimonianza che Cristo è risorto Rolando Rivi venne ucciso, dopo tre giorni di torture, dai partigiani che avevano in odio la sua fede e la sua capacità di trasmetterla agli altri giovani. Rolando, infatti, quando costretto a ...

Vittima dei partigiani comunisti, Rolando Rivi ha avvicinato tante anime a Dio Maria Bigazzi, Informazione cattolica - 13 aprile 2021 ) Il 13 aprile 1945 veniva ucciso dai partigiani comunisti il seminarista Rolando Rivi. Aveva solo 14 anni ma la sua fede in Gesù Cristo lo rese il più forte di questo mondo. Dovette sopportare violenze di ogni genere mentre nelle orecchie gli venivano urlate bestemmie. La ...

