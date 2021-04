Riaperture, le Regioni: sì ai ristoranti all?aperto a cena, numero vaccinati nei parametri per i colori (Di martedì 13 aprile 2021) Regioni in pressing sul governo per le Riaperture: «Sì ai ristoranti all?aperto a cena», ma non solo perché la bozza presentata dalla conferenza delle... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 13 aprile 2021)in pressing sul governo per le: «Sì aiall?aperto a», ma non solo perché la bozza presentata dalla conferenza delle...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture Regioni Riaperture, dai ristoranti alle palestre: ecco le proposte delle Regioni ...con le linee guida per il riavvio delle attività chiuse giovedì alla Conferenza Stato - Regioni. ... Il ministro Giorgetti: 'Presumibilmente maggio sarà un mese di riaperture'

Le Regioni al governo: 'Riaprire i ristoranti all'aperto anche di sera' Riaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto: è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle riaperture, che le Regioni sottoporranno al governo giovedì e che confermano le misure già in atto. Tali indicazioni dovranno essere compatibili col miglioramento dei dati, anche alla luce di una ...

Spostamenti tra regioni: la grande incognita su quando sarà possibile QUOTIDIANO.NET ...con le linee guida per il riavvio delle attività chiuse giovedì alla Conferenza Stato -. ... Il ministro Giorgetti: 'Presumibilmente maggio sarà un mese diRiaprire in sicurezza ristoranti a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all'aperto: è l'ipotesi contenuta nella bozza delle linee guida sulle, che lesottoporranno al governo giovedì e che confermano le misure già in atto. Tali indicazioni dovranno essere compatibili col miglioramento dei dati, anche alla luce di una ...