Retroscena TPI - Rai, slitta il Cda per l'approvazione del Bilancio. Ma è pronto da due settimane (Di martedì 13 aprile 2021) "Basta vedere l'ultimo sondaggio Swg trasmesso dal tg La7: Draghi viene ritenuto ampiamente migliore di Conte sulla gestione del piano vaccinale, sulla qualità del governo, sulla politica estera. ... Leggi su tpi (Di martedì 13 aprile 2021) "Basta vedere l'ultimo sondaggio Swg trasmesso dal tg La7: Draghi viene ritenuto ampiamente migliore di Conte sulla gestione del piano vaccinale, sulla qualità del governo, sulla politica estera. ...

Advertising

Michele_Anzaldi : Retroscena TPI – Rai, slitta il Cda per l’approvazione del Bilancio. Ma è pronto da due settimane - zazoomblog : Retroscena TPI: Mattarella non interverrà nel caso Copasir Meloni valuta il ricorso alla Consulta - #Retroscena… - zazoomblog : Retroscena TPI: anche in Rai arriva il “modello Draghi” - #Retroscena #anche #arriva #“modello - brichiel : RT @francesco6684: Retroscena TPI – Nel M5S si pensa a Toninelli come candidato presidente della Lombardia - _DorianGray_ : Al peggio non c'è mai fine -