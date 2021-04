Ramsey Juventus, contatti intensi con un top club inglese: addio imminente (Di martedì 13 aprile 2021) Ramsey Juventus – Il suo sbarco all’ombra della Mole sembrava potesse portare a Torino un grandissimo centrocampista. Aaron Ramsey ci aveva abituati a lampi di classe sopraffina, e a molto altro, negli anni di militanza all’Arsenal. E invece il gallese in questi due anni è sembrata la copia sbiadita di se stesso e così, a meno di clamorosi colpi di scena, al termine di questa stagione si consumerà il triste epilogo di una storia cominciata male, a proseguita anche peggio. Ramsey Juventus, il Liverpool su Ramsey Come riportato da tuttojuve.com, il Liverpool avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore per cercare di preparare il terreno in vista di un ritorno del centrocampista in Premier League; cessione che permetterebbe alla Juve ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 13 aprile 2021)– Il suo sbarco all’ombra della Mole sembrava potesse portare a Torino un grandissimo centrocampista. Aaronci aveva abituati a lampi di classe sopraffina, e a molto altro, negli anni di militanza all’Arsenal. E invece il gallese in questi due anni è sembrata la copia sbiadita di se stesso e così, a meno di clamorosi colpi di scena, al termine di questa stagione si consumerà il triste epilogo di una storia cominciata male, a proseguita anche peggio., il Liverpool suCome riportato da tuttojuve.com, il Liverpool avrebbeficato icon l’entourage del calciatore per cercare di preparare il terreno in vista di un ritorno del centrocampista in Premier League; cessione che permetterebbe alla Juve ...

