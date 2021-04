Rafael Leao | «Ruolo? L’importante è aiutare la squadra»

Advertising

sportli26181512 : Leao: 'Ibrahimovic domenica mancherà ma ci sono altri giocatori che possono fare la differenza': Rafael Leao, inter… - sportli26181512 : MN - Leao favorito per partire dall'inizio col Genoa. Si avvicina il rientro di Calabria, Romagnoli sarà convocato:… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ? Da #Perisic a Rafael Leao: sette buone notizie verso la prossima giornata al #fantacalcio C'è un prezioso ritorno in difes… - SOSFanta : ? Da #Perisic a Rafael Leao: sette buone notizie verso la prossima giornata al #fantacalcio C'è un prezioso ritorn… - scuroscuroscuro : RT @juvinsight: Qualora Moise #Kean dovesse lasciare l'#Everton a titolo definitivo i Toffees vorrebbero rimpiazzarlo con Rafael #Leao. -

Ultime Notizie dalla rete : Rafael Leao

Dopo aver saltato le gare contro Fiorentina e Sampdoria a causa di un problema muscolare,è tornato a Parma segnando anche un gol. Il Milan ritrova una pedina importantissima per l'attacco, soprattutto alla luce della squalifica che terrà Zlatan Ibrahimovic fuori in occasione ...Commenta per primo Punta o esterno? 'Il ruolo non importa'. Parola di, l'attaccante del Milan ha parlato a Sky Sport in vista del prossimo impegno di campionato contro il Genoa: 'Non importa il ruolo, che sia centravanti o esterno, l'importante è aiutare la ...Tante novità dai campi e dai quotidiani dopo la 30a giornata di Serie A, terminata ieri con il posticipo Benevento-Sassuolo. Gli infortunati e i tempi di recupero, ma anche i possibili cambi di formaz ...Rafael Leao, intervistato da Sky Sport 24, ha parlato dell'assenza di Ibrahimovic in vista della sfida di domenica contro il Genoa: "Dentro e fuori dal campo è un giocatore ...