Porte chiuse violate, Procura Federale apre l’indagine per Avellino-Bari (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Procura Federale ha aperto due procedimenti per accertare eventuali violazioni relative all’applicazione del Protocollo “gare di calcio professionistico in modalità “a Porte chiuse” in occasione degli incontri Reggina-Vicenza di Serie B e Avellino-Bari del girone C della Serie C, che si sono svolti nel week end. L’inchiesta dovrà accertare se siano stati rispettati i numeri previsti dal Protocollo in relazione alle presenze in tribuna. Analogo procedimento era stato aperto per la partita, anche questo di Serie C, Pro Vercelli-Como del 14 marzo scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha aperto due procedimenti per accertare eventuali violazioni relative all’applicazione del Protocollo “gare di calcio professionistico in modalità “a” in occasione degli incontri Reggina-Vicenza di Serie B edel girone C della Serie C, che si sono svolti nel week end. L’inchiesta dovrà accertare se siano stati rispettati i numeri previsti dal Protocollo in relazione alle presenze in tribuna. Analogo procedimento era stato aperto per la partita, anche questo di Serie C, Pro Vercelli-Como del 14 marzo scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

mgpg07 : Sta cosa è gravissima. A me pare assurdo se la cavi con 20 giorni di squalifica (che poi a porte chiuse si allena a… - anteprima24 : ** Porte chiuse violate, Procura Federale apre l'indagine per ##Avellino-Bari ** - CheGuevaraRoma : RT @laSinistraquot1: Riccardo e Malika, Malika e Riccardo. Due storie diverse, diritti differenti come le porte che sono state chiuse loro… - azessandro : @Rossonerosemper Ormai la Serie A di quest'anno finisce a porte chiuse (coerentemente con il resto della stagione f… - grantouritalia : In piazza Alimos, a Gallicianò, le bandiere della Grecia sventolano normalmente su porte chiuse e insegne in greco… -