Pari tra Italia e Islanda: buone indicazioni per Bertolini (Di martedì 13 aprile 2021) Finisce 1-1 l’amichevole tra Italia e Islanda giocata allo stadio “Enzo Bearzot” di Coverciano. Due formazioni che si sono affrontate in preparazione dei campionati europei del 2022. Entrambe hanno infatti già conquistato la qualificazione e si apprestano ad intraprendere il percorso di preparazione per affrontarli al meglio. Un test importante contro una squadra che è solo tre posizioni indietro rispetto alle azzurre nella classifica mondiale. Rispetto all formazione che avevamo ipotizzato Italia-Islanda: dove vederla e probabile formazione, troviamo in difesa Valentina Bergamaschi al posto di Elena Linari che però sostituirà Sara Gama al 58?, Annamaria Serturini dall’inizio accanto a Girelli e Giacinti, Rosucci al posto di Galli. Milena Bertolini lascia in panchina le giovani e si affida ad una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Finisce 1-1 l’amichevole tragiocata allo stadio “Enzo Bearzot” di Coverciano. Due formazioni che si sono affrontate in preparazione dei campionati europei del 2022. Entrambe hanno infatti già conquistato la qualificazione e si apprestano ad intraprendere il percorso di preparazione per affrontarli al meglio. Un test importante contro una squadra che è solo tre posizioni indietro rispetto alle azzurre nella classifica mondiale. Rispetto all formazione che avevamo ipotizzato: dove vederla e probabile formazione, troviamo in difesa Valentina Bergamaschi al posto di Elena Linari che però sostituirà Sara Gama al 58?, Annamaria Serturini dall’inizio accanto a Girelli e Giacinti, Rosucci al posto di Galli. Milenalascia in panchina le giovani e si affida ad una ...

