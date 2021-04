Oggi in FVG su 6.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 258 nuovi contagi

(Di martedì 13 aprile 2021)in Friuli Venezia Giulia su 6.380258con una percentuale di positività del 4,04%.inoltre 4.811 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali113 casi (2,35%). I decessi registrati17; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 75, così come quelli negli altri reparti (493). I decessi complessivamente ammontano a 3.534, con la seguente suddivisione territoriale: 746 a Trieste, 1.883 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti82.999, i clinicamente guariti 4.800, mentre le persone in isolamento scendono a 9.961. Dall’inizio della ...

Ultime Notizie dalla rete : Oggi FVG

Il bollettino della regione con i nuovi casi di coronavirus Sono 371 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 13 aprile. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi di Covid sono stati rilevati su 6.380 tamponi molecolari, con un indice di positività del 4,04%, e su 4.811 test rapidi antigenici (2,35%). ...... proprio, era prevista la consegna della prima fornitura del preparato monodose, il quarto approvato da Ema e Aifa, dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Le prime 3.550 dosi erano attese in...Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.380 tamponi molecolari sono stati rilevati 258 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,04%. Sono ...La web app – raggiungibile collegandosi a https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it – creerà inoltre, nei momenti di maggiore afflusso di utenti, una coda virtuale per la prenotazione ...