Nasce the 'Nduja Burger (Di martedì 13 aprile 2021) La 'Nduja entra nel menù di Burger King. Ad annunciarlo Franco Barbalace, vice sindaco di Spilinga (Vibo Valentia – in foto). "Un impegno partito da qualche mese, che oggi si realizza con la presentazione ufficiale alla stampa nazionale" afferma Barbalace.L'evento doveva essere celebrato da Spilinga ma, a causa delle misure antiCovid, è stato tenuto in collegamento da Milano, "con il nostro 'Ambasciatore' Lorenzo Biagiarelli, e l'a.d. di Burger King, Alessandro Lazzaroni a presentare 'The 'Nduja Burger', da domani in tutti i punti della catena di fast food, tra i primi al mondo. Presto altre novità #ndujaBurger".

