Massimo Cuttitta, il gemello: «Pensavamo con una testa sola. Adesso dovrò imparare a farlo da solo» (Di martedì 13 aprile 2021) Marcello Cuttitta racconta al Corriere della Sera la malattia condivisa col fratello gemello Massimo, leggenda del Rugby italiano che è stato sopraffatto dal covid. «In campo e nella vita è stato il mio riferimento, umile e sempre rassicurante. È proprio vero, Pensavamo con una testa sola. Adesso dovrò imparare a farlo da solo». Un addio difficile per due gemelli che hanno imparato a giocare a rugby insieme e condiviso questa passione per anni, vestendo la maglia del Milan e della nazionale «L’ultima immagine che io e nostro fratello Michele abbiamo di Massimo è quella che abbiamo visto attraverso lo schermo di un tablet dell’ospedale. Dovevamo convincerlo ad affidarsi ai medici, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Marcelloracconta al Corriere della Sera la malattia condivisa col fratello, leggenda del Rugby italiano che è stato sopraffatto dal covid. «In campo e nella vita è stato il mio riferimento, umile e sempre rassicurante. È proprio vero,con unada». Un addio difficile per due gemelli che hanno imparato a giocare a rugby insieme e condiviso questa passione per anni, vestendo la maglia del Milan e della nazionale «L’ultima immagine che io e nostro fratello Michele abbiamo diè quella che abbiamo visto attraverso lo schermo di un tablet dell’ospedale. Dovevamo convincerlo ad affidarsi ai medici, ...

Advertising

rugbyworldcup : An Azzurri legend. RIP Massimo Cuttitta ???? - fattoquotidiano : È morto Massimo Cuttitta, l’ex pilone del rugby azzurro era positivo al Covid. Aveva 54 anni - LiaCapizzi : Tristezza... Massimo Cuttitta resterà sempre, insieme al gemello Marcello, uno degli eroi di Grenoble 1997. A 'quel… - lapatty_dan : RT @HuffPostItalia: Il gemello del rugbista Cuttitta: 'In 3 giorni il covid si è portato via Massimo e mamma' - HuffPostItalia : Il gemello del rugbista Cuttitta: 'In 3 giorni il covid si è portato via Massimo e mamma' -