L’Italia dello Spazio suoni come un’orchestra. Il punto di Tabacci, Profumo e Saccoccia (Di martedì 13 aprile 2021) un’orchestra spaziale che suoni all’unisono, tra istituzioni, industria e ricerca, così da preservare il ruolo italiano di “potenza spaziale” nel contesto di riforma della governance europea. È l’immagine scelta da Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali, che oggi ha partecipato al workshop organizzato dall’Agenzia spaziale italiana: “Prisma, l’impronta della Terra e i suoi cambiamenti”. Una due-giorni realizzata con il supporto del Cnr, del Dipartimento della Protezione Civile, dell’INGV, dell’ISPRA, di Leonardo, del ministero della Difesa, di Planetek Italia e dell’Università Milano-Bicocca, a testimonianza di un approccio davvero “sistemico”. “un’orchestra SPAZIALE” “Io penso che il lavoro da fare è far sì che l’intera filiera sia coinvolta in maniera positiva, ... Leggi su formiche (Di martedì 13 aprile 2021)spaziale cheall’unisono, tra istituzioni, industria e ricerca, così da preservare il ruolo italiano di “potenza spaziale” nel contesto di riforma della governance europea. È l’immagine scelta da Bruno, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali, che oggi ha partecipato al workshop organizzato dall’Agenzia spaziale italiana: “Prisma, l’impronta della Terra e i suoi cambiamenti”. Una due-giorni realizzata con il supporto del Cnr, del Dipartimento della Protezione Civile, dell’INGV, dell’ISPRA, di Leonardo, del ministero della Difesa, di Planetek Italia e dell’Università Milano-Bicocca, a testimonianza di un approccio davvero “sistemico”. “SPAZIALE” “Io penso che il lavoro da fare è far sì che l’intera filiera sia coinvolta in maniera positiva, ...

Advertising

amnestyitalia : #BuoneNotizie #Italia La Corte di cassazione ha riconosciuto l'adozione all'estero da parte di coppie dello stesso… - FrancescoLollo1 : Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in questi primi mesi del 2021 sono triplicati gli sbarchi di immigr… - LFChateaubriand : RT @FranceenItalie: Paul #Valéry: a 150 anni dalla nascita un simbolo della profondità e della ricchezza delle relazioni tra l’#Italia e la… - FrancescoAbate3 : #ZAKI_cittadino_italiano Perché sarebbe moralmente intollerabile se l'Italia non facesse di tutto per salvarlo. Si… - chr_masset : RT @FranceenItalie: Paul #Valéry: a 150 anni dalla nascita un simbolo della profondità e della ricchezza delle relazioni tra l’#Italia e la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia dello La democrazia del Capo. Così i “presidenti” guidano l’Italia sospesa La Repubblica