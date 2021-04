Liliana Segre tornerà in Senato per votare per la cittadinanza a Patrick Zaki (Di martedì 13 aprile 2021) La senatrice a vita Liliana Segre sarà in Senato mercoledì 14 aprile per votare la mozione per la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Aveva deciso di sospendere le sue presenze in Aula a causa della delicata situazione sanitaria, ma era tornata a Palazzo Madama per votare continuamente la fiducia al Conte II. Ora, nell’ottica di dare il suo forte sostegno a tutte le cause buone, ha deciso di tornare a Roma e votare a favore della mozione per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell’università di Bologna, che è detenuto in Egitto. Ha fatto sapere con una nota: “Ho firmato con profonda convinzione la mozione che chiede al governo italiano di concedere subito la cittadinanza italiana a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) La senatrice a vitasarà inmercoledì 14 aprile perla mozione per laitaliana a. Aveva deciso di sospendere le sue presenze in Aula a causa della delicata situazione sanitaria, ma era tornata a Palazzo Madama percontinuamente la fiducia al Conte II. Ora, nell’ottica di dare il suo forte sostegno a tutte le cause buone, ha deciso di tornare a Roma ea favore della mozione per, lo studente egiziano dell’università di Bologna, che è detenuto in Egitto. Ha fatto sapere con una nota: “Ho firmato con profonda convinzione la mozione che chiede al governo italiano di concedere subito laitaliana a ...

