Ligabue, Pelù e Gianna Nannini firmano le t-shirt BIG4BIP per i lavoratori dello spettacolo (Di martedì 13 aprile 2021) Luciano Ligabue, Gianna Nannini e Piero Pelù firmano le t-shirt BIG4BIP, la nuova iniziativa a favore dei lavoratori dello spettacolo e a supporto delle attività di Bauli In Piazza. Tre degli artisti italiani più celebri scendono virtualmente in piazza al fianco dei Bauli, a pochi giorni dalla manifestazione nazionale in programma a Roma. Il supporto da parte dei Big della musica italiana questa volta sfocia nell'iniziativa delle t-shirt BIG4BIP per sostenere attivamente i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo la cui attività è ferma da oltre un anno. La manifestazione nazionale ha lo scopo di far sentire la ...

Piero Pelù 'Spacca l'infinito' nel suo nuovo libro Grande performer live on stage, Pelù si è esibito in tutto il mondo anche in collaborazione con artisti come Teresa De Sio, Gianna Nannini, Pavarotti, Mina, Ligabue, Jovanotti, Anggun, la PFM, ...

