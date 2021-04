Le 10 auto cabrio e spider che hanno fatto la storia (Di martedì 13 aprile 2021) fanno tutte parte del nostro immaginario collettivo, anche se in molti casi non sappiamo nemmeno quale sia il loro nome corretto. Classiche o moderne che siano, le vetture senza tetto hanno sempre un fascino particolare e poco importa se siano derivate da una versione chiusa o se nascano già con la capote. Nella maggior parte dei casi si tratta di modelli sportivi, ovviamente con le dovute eccezioni. Anche la distinzione tra cabriolet (o convertible, come dicono gli americani) e spider è importante. Le prime sono le auto che derivano da una berlina e che possono offrire quattro posti - o alla peggio 2+2 con i posteriori di fortuna - invece le seconde sono sportive più radicali e hanno solo due posti secchi. In ogni caso, questo genere di auto sembra un po' passato di moda negli ultimi ... Leggi su gqitalia (Di martedì 13 aprile 2021) fanno tutte parte del nostro immaginario collettivo, anche se in molti casi non sappiamo nemmeno quale sia il loro nome corretto. Classiche o moderne che siano, le vetture senza tettosempre un fascino particolare e poco importa se siano derivate da una versione chiusa o se nascano già con la capote. Nella maggior parte dei casi si tratta di modelli sportivi, ovviamente con le dovute eccezioni. Anche la distinzione tralet (o convertible, come dicono gli americani) eè importante. Le prime sono leche derivano da una berlina e che possono offrire quattro posti - o alla peggio 2+2 con i posteriori di fortuna - invece le seconde sono sportive più radicali esolo due posti secchi. In ogni caso, questo genere disembra un po' passato di moda negli ultimi ...

Ultime Notizie dalla rete : auto cabrio Confronto costi di esercizio: elettrico - ibrido - metano - GPL ...Suv come la Opel Mokka - e (29) e un'auto di segmento superiore come la Citroen E - C4 (29). A 30 centesimi la Nuova Fiat 500, di cui è stata presa in considerazione il top di gamma, La Prima Cabrio.

Opel 1.8 Liter compie quest'anno 90 anni Per soli 2700 marchi , era possibile acquistare un'auto che raggiungeva una velocità massima di 90 km/h ed era disponibile con diverse varianti di carrozzeria: torpedo a quattro posti, coupé, cabrio ...

Auto cabrio: le novità in arrivo, poche ma buone La Gazzetta dello Sport Bentley Continental GT Speed Convertible La versione più sportiva della coupé inglese extra-lusso non fa in tempo a tornare su strada che viene già annunciata la sua versione cabrio. La nuova proposta Bentley si chiama Continental GT Speed C ...

Bentley Continental GT Speed Convertible, 650 CV e vento tra i capelli Dopo la coupé arriva il turno della versione con tetto in tela della sportiva inglese, mossa dallo stesso W12 da 650 CV A poche settimane dal debutto della coupé arriva il turno della cabrio: ecco la ...

