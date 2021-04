La fuggitiva | le location della città di Torino dividono il pubblico

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Televisione La serie tv con Vittoria Puccini è ambientata a, ma non tutti riconoscono l’anima. Le parole del regista chiariscono i dubbi di alcuni telespettatori. Pubblicato su 12 Aprile 2021 Lehanno creato qualche scompiglio tra coloro che hanno visto la prima puntataserie televisiva Lasi riconosce, ma non è una vera e propria protagonista. Il capoluogo piemontese, infatti, non risulta al centro dell’attenzione. Il contesto urbano è un contorno, ma non è parte significativa ed integrante per la fiction di Rai Uno con Vittoria Puccini. Ad esempio Rocco Schiavone non sarebbe uguale senza ladi Aosta, o Montalbano senza Vigata e ...