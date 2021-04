Isola dei famosi, Akash duro con Zorzi: “Qui è dura, non come al GF” (Di martedì 13 aprile 2021) come è stato accolto Akash Kumar, ex naufrago dell’Isola dei famosi e primo eliminato del reality show, in studio da Ilary Blasi e dai suoi opinionisti durante la diretta di lunedì 12 aprile 2021? Il modello dagli occhi di ghiaccio ha avuto da dire con Tommaso Zorzi e ha sparato a zero contro Elisa Isoardi. Akash Kumar finalmente ha finito la quarantena ed è arrivato in studio all’Isola dei famosi. Qui Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 13 aprile 2021)è stato accoltoKumar, ex naufrago dell’deie primo eliminato del reality show, in studio da Ilary Blasi e dai suoi opinionistinte la diretta di lunedì 12 aprile 2021? Il modello dagli occhi di ghiaccio ha avuto da dire con Tommasoe ha sparato a zero contro Elisa Isoardi.Kumar finalmente ha finito la quarantena ed è arrivato in studio all’dei. Qui Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - tuttopuntotv : Isola dei Famosi, scintille tra Akash e Tommaso Zorzi. Ilary Blasi: Stai calmo #Isola #Akash #Zorzi #TommasoZorzi - soft_twilight : RT @MaxRibaudo: #isola 54.500 tweet #tommasozorzi 43.400 tweet #Reportrai3 1.903 tweet. Gli americani per una storia che coinvolgeva i ve… -