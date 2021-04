Isola 15, la puntata di giovedì non sarà in diretta: ecco perché (Di martedì 13 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ottava puntata de L’Isola dei famosi 15, in cui Drusilla Gucci – con grande gioia – è stata eliminata e i naufraghi hanno anche scoperto l’esistenza di Playa Esperanza sulla quale vivono Elisa Isoardi, Vera Gamma e Miryea Stabile, proprio nel corso della puntata di ieri Ilary ha annunciato che il televoto per decidere l’eliminato non sarà chiuso in puntata ma nel daytime di giovedì dall’inviato Massimiliano Rosolino. Un fatto curioso, che ha stupito i telespettatori del programma, i quali si sono subito chiesti i motivi di questa scelta. La risposta ha ancora una volta a che fare con la messa in onda della versione spagnola del reality, intitolato Supervivientes. Il programma è iniziato lo scorso giovedì e in quell’occasione la ... Leggi su fattidigossip (Di martedì 13 aprile 2021) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ottavade L’dei famosi 15, in cui Drusilla Gucci – con grande gioia – è stata eliminata e i naufraghi hanno anche scoperto l’esistenza di Playa Esperanza sulla quale vivono Elisa Isoardi, Vera Gamma e Miryea Stabile, proprio nel corso delladi ieri Ilary ha annunciato che il televoto per decidere l’eliminato nonchiuso inma nel daytime didall’inviato Massimiliano Rosolino. Un fatto curioso, che ha stupito i telespettatori del programma, i quali si sono subito chiesti i motivi di questa scelta. La risposta ha ancora una volta a che fare con la messa in onda della versione spagnola del reality, intitolato Supervivientes. Il programma è iniziato lo scorsoe in quell’occasione la ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - IsolaDeiFamosi : Buonanotte, alla prossima puntata! ???? #Isola - IsolaDeiFamosi : Tommy in pigiamino in puntata... come tutti noi da circa un anno.??????#Isola - RavenclawSoleyl : Il mio commento dell'ottava puntata. Chi ha tempo e voglia faccia un salto ?? - labetty__ : Facevo prima a rivedere la puntata che il daytime #isola -