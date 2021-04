Incidenti stradali: due coniugi morti a Chiaramonte. Un ciclista 13enne rischia di perdere la gamba (Di martedì 13 aprile 2021) Anche la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale sulla provinciale che collega Acate a Chiaramonte Gulfi è morta . Il decesso è avvenuto sull'ambulanza che la stava trasportando all’ospedale... Leggi su feedpress.me (Di martedì 13 aprile 2021) Anche la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale sulla provinciale che collega Acate aGulfi è morta . Il decesso è avvenuto sull'ambulanza che la stava trasportando all’ospedale...

Advertising

elelol_ : Così, per ricordarlo. #JohnsonandJohnson 1 su 6 milioni Morti per incidenti stradali 12.6 ogni 100k abitanti/anno.… - mastri11o : @NicolaPelleg89 @Walter00365070 @BarillariDav Certo, 500 incidenti stradali al giorno. - AnsaSicilia : Incidenti stradali: in Sicilia 2 morti, grave un tredicenne. Frontale nel Ragusano. Ragazzo investito nell'Agrigent… - claudprz : @MadameA02 Ma che modo di ragionare è? Citare tutte le altre medicine che fanno male o le sigarette(!) o eventualit… - Comeunavela : @riktroiani Stasera ne parlavo con il mio fisioterapista. È servito a non far girare la gente che tra incidenti str… -