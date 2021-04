Il punto sulla B – L’Empoli allunga, risale il Venezia, Monza a picco (Di martedì 13 aprile 2021) Quattro punti in pochi giorni per L’Empoli, alle sue spalle cadono Lecce e Monza e risale il Venezia: il punto sulla BInizia a vedere il traguardo della promozione in Serie A L’Empoli di Alessio Dionisi. I toscani nella 33ª giornata di Serie B hanno battuto di misura fuoricasa la Reggiana e successivamente hanno pareggiato 2-2 con la Cremonese nel recupero, portandosi così a +5 dal Lecce di Eugenio Corini, battuto in casa 2-1 dalla SPAL di Pasquale Marino. Il punto sulla B: di fatto gli azzurri hanno fatto il vuoto: in classifica i salentini scivolano a -7 dalla vetta, mentre gli emiliani risalgono al 6° posto. A un punto dai pugliesi si porta invece la Salernitana di Fabrizio Castori, che ha travolto 3-0 la Virtus ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Quattro punti in pochi giorni per, alle sue spalle cadono Lecce eil: ilBInizia a vedere il traguardo della promozione in Serie Adi Alessio Dionisi. I toscani nella 33ª giornata di Serie B hanno battuto di misura fuoricasa la Reggiana e successivamente hanno pareggiato 2-2 con la Cremonese nel recupero, portandosi così a +5 dal Lecce di Eugenio Corini, battuto in casa 2-1 dalla SPAL di Pasquale Marino. IlB: di fatto gli azzurri hanno fatto il vuoto: in classifica i salentini scivolano a -7 dalla vetta, mentre gli emiliani risalgono al 6° posto. A undai pugliesi si porta invece la Salernitana di Fabrizio Castori, che ha travolto 3-0 la Virtus ...

