Il post gara di Cremonese-Empoli

Fabio Pecchia e Alessio Dionisi hanno parlato ai microfoni nel post gara di Cremonese-Empoli, recupero della trentunesima giornata di Serie B. La gara si è chiusa sul 2-2. Terranova e Ciofani hanno siglato le reti dei padroni di casa, per i toscani ci ha pensato un doppio Mancuso. Cosa ha detto Pecchia? Il tecnico dei lombardi è intervenuto nella consueta conferenza stampa del post gara. "È stata una bella partita, vibrante. Nel primo tempo dopo il gol abbiamo reagito bene, il pareggio è stato meritato e sono molto contento. Abbiamo messo sotto pressione una squadra forte. Nella ripresa l'Empoli è andato in vantaggio con merito. Il pareggio premia il nostro impegno ed è giusto fare i complimenti ai ragazzi. Mi fa piacere la reazione che il ...

