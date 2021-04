Grimaldi | firmata l’intesa con Armas | al gruppo napoletano navi e terminal portuali a Valencia e Barcellona

(Di martedì 13 aprile 2021) IledTrasmediterránea Group annunciano di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per la vendita di alcuni asset e diritti di proprietà delspagnolo in Spagna, come primo passo per una collaborazione tra i due gruppi. L’accordo prevede l’acquisto da parte deldi cinquero/pax nonché di duenei porti di, oltre ad uffici e magazzini ubicati nelle isole di Maiorca, Minorca ed Ibiza. In particolare, lecoinvolte nell’accordo sono le Ciudad de Palma (anno di costruzione 2007), Ciudad de Granada (2001), Ciudad de Mahón (2000), Volcán del Teide (2010) e Volcán de Tijarafe (2007), tutte attualmente impiegate da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grimaldi firmata

Il Denaro

Diverse società italiane, come il Gruppo, offrono collegamenti regolari con i porti dell'... La circolare attuativa è statapoco dopo, nell'ottobre dello stesso anno. E non molto tempo ...Da questa sera, 11 aprile 2021, su Rai 1 torna la fortunata serieda Ivan Cotroneo. Il ... In qualità di attore cinematografico ha recitato in due film di Antonello: nel 1999 in Asini e ...Il Gruppo Grimaldi ed Armas Trasmediterránea Group annunciano di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per la vendita di alcuni asset e diritti di proprietà del gruppo spagnolo in Spagna, ...Napoli – Il gruppo Grimaldi e la compagnia spagnola Armas Trasmediterránea Group hanno annunciato di aver firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per la vendita di alcuni asset e diritti di propr ...