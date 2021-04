GP di Imola 2021: orari TV di SKY e TV8 (Di martedì 13 aprile 2021) Il Mondiale di F1 è iniziato da 2 settimane e l’Italia si fa subito protagonista con il GP di Imola 2021, il primo dei due appuntamenti in patria di questa stagione. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si terrà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola questo weekend: venerdì 16 le prove libere, sabato 17 le qualifiche e domenica 18 alle 15 il GP. A che ora e dove possiamo vedere il GP di Imola 2021? Come di consueto il mondiale di F1 è trasmesso da Sky in diretta e per questa gara anche Tv8 sarò in diretta e non in differita. Se però vi piace seguire anche le prove libere dovrete affidarvi a Sky perchè Tv8 non trasmetterà i tre turni di venerdì 16 aprile. Se volete seguire con noi di Periodicodaily la diretta delle qualifiche e la diretta del GP ci trovate dalle 14:30 di sabato 17 aprile e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 13 aprile 2021) Il Mondiale di F1 è iniziato da 2 settimane e l’Italia si fa subito protagonista con il GP di, il primo dei due appuntamenti in patria di questa stagione. Il Gran Premio dell’Emilia Romagna si terrà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari diquesto weekend: venerdì 16 le prove libere, sabato 17 le qualifiche e domenica 18 alle 15 il GP. A che ora e dove possiamo vedere il GP di? Come di consueto il mondiale di F1 è trasmesso da Sky in diretta e per questa gara anche Tv8 sarò in diretta e non in differita. Se però vi piace seguire anche le prove libere dovrete affidarvi a Sky perchè Tv8 non trasmetterà i tre turni di venerdì 16 aprile. Se volete seguire con noi di Periodicodaily la diretta delle qualifiche e la diretta del GP ci trovate dalle 14:30 di sabato 17 aprile e ...

