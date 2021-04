Ghirelli ammette | “Preoccupato per finale di campionato e playoff”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 13 aprile 2021) In vista deldi stagione e del via al post-season cone playout Francesco, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportChannel 214: "Sappiamo che si tratta di unparticolare a causa del Covid-19 che ha segnato le partite, non fosse altro che per l'assenza del pubblico. Ha dato problemi di precarietà. Ci auguriamo che nel corso di questo finenon determini ulteriori squilibri e problemi, dobbiamo stare attenti. Ripeto, non è stato un anno facile"."Se siamo preoccupati per questodie per i? Siamo preoccupati per ipurtroppo, è evidente e credo sia anche normale esserlo. Speriamo non ci sia un ulteriore appesantimento ...