Forza Italia dovrà essere una delle colonne portanti del fronte riformista, dice Elio Vito (Di martedì 13 aprile 2021) Le forze riformiste hanno una grande occasione per fare fronte comune contro i populismi e la congiuntura temporale favorevole è dettata soprattutto dalla convergenza di queste forze all’interno della maggioranza tenuta insieme da Mario Draghi. È il pensiero di Elio Vito, ex ministro dei Rapporti con il Parlamento, deputato e rappresentante di Forza Italia nel Comitato parlamentare di controllo sui Servizi. Parlando a Linkiesta, Vito si unisce all’appello, sostenuto dal nostro giornale, per la necessità di creare un ampio polo liberaldemocratico. «Questo treno è già passato una volta durante questa legislatura, ma non se ne fece nulla. Era durante il primo governo di Giuseppe Conte, quello che univa Movimento Cinque stelle e Lega: in quel caso le forze riformiste erano unite dallo ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 aprile 2021) Le forze riformiste hanno una grande occasione per farecomune contro i populismi e la congiuntura temporale favorevole è dettata soprattutto dalla convergenza di queste forze all’interno della maggioranza tenuta insieme da Mario Draghi. È il pensiero di, ex ministro dei Rapporti con il Parlamento, deputato e rappresentante dinel Comitato parlamentare di controllo sui Servizi. Parlando a Linkiesta,si unisce all’appello, sostenuto dal nostro giornale, per la necessità di creare un ampio polo liberaldemocratico. «Questo treno è già passato una volta durante questa legislatura, ma non se ne fece nulla. Era durante il primo governo di Giuseppe Conte, quello che univa Movimento Cinque stelle e Lega: in quel caso le forze riformiste erano unite dallo ...

