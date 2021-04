Fortnite: Aloy di Horizon Zero Dawn in arrivo anche con una nuova modalità a tempo limitato (Di martedì 13 aprile 2021) AGGIORNAMENTO: PlayStation ha ora confermato la sua collaborazione tra Fortnite e Horizon Zero Dawn. Aloy apparirà nell'Item Shop di Fortnite questo giovedì, 15 aprile, insieme a vari altri accessori. Ci sarà anche un pacchetto che includerà tutti gli oggetti. Il personaggio ha un secondo stile a tema incentrato sull'espansione The Frozen Wilds come esclusiva per i giocatori di PlayStation 5. La modalità a tempo limitato di Aloy e Lara Croft arriverà venerdì 16 aprile. È una modalità per due persone in cui voi e un partner giocherete nei panni dei due personaggi. Saranno disponibili solo archi e doppie pistole. NEWS ORIGINALE: La protagonista di Horizon ... Leggi su eurogamer (Di martedì 13 aprile 2021) AGGIORNAMENTO: PlayStation ha ora confermato la sua collaborazione traapparirà nell'Item Shop diquesto giovedì, 15 aprile, insieme a vari altri accessori. Ci saràun pacchetto che includerà tutti gli oggetti. Il personaggio ha un secondo stile a tema incentrato sull'espansione The Frozen Wilds come esclusiva per i giocatori di PlayStation 5. Ladie Lara Croft arriverà venerdì 16 aprile. È unaper due persone in cui voi e un partner giocherete nei panni dei due personaggi. Saranno disponibili solo archi e doppie pistole. NEWS ORIGINALE: La protagonista di...

