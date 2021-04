Exor e Christian Louboutin sigillano partnership

(Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – A seguito della chiusura odierna della transazione annunciata l’8 marzo 2021, è stata siglata la partnership tra. Come precedentemente comunicato – spiega una nota congiunta –N.V. sta investendo 541 milioni di euro per acquisire una partecipazione del 24% in

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Exor Christian

Il Messaggero

A seguito della chiusura odierna della transazione annunciata l'8 marzo 2021, è stata siglata la partnership traLouboutin. Come precedentemente comunicato - spiega una nota congiunta -N. V. sta investendo 541 milioni di euro per acquisire una partecipazione del 24% inLouboutin. ...NV investe 541 milioni di euro per una partecipazione del 24% inLouboutin SAS. Fon 13 - 04 - 21 19:10:50 (0647) 5 NNNN(Teleborsa) - A seguito della chiusura odierna della transazione annunciata l'8 marzo 2021, è stata siglata la partnership tra Exor e Christian Louboutin. Come precedentemente comunicato - spiega una ...Il Covid ha fatto bene anche ai titoli di Borsa nostrani, non solo a Wall Street. Secondo quanto pubblicato recentemente da alcuni analisti di Borsa, ...