Dovizioso | le prime impressioni su Aprilia

È finalmente arrivato il momento! Dopo 5 mesi di inattività Dovizioso ritorna a bordo di una MotoGP, quella di Aprilia. Lo ha fatto nel corso dei blindatissimi test sulla pista di Jerez de la Frontera iniziati il 12 aprile e che avranno la durata di tre giorni. Su una moto total black priva di sponsor Dovi ha messo a segno circa 50 giri senza però mai spingere davvero. Ripercorriamo questo ritorno del forlivese grazie alla voce di Simone Battistella, agente del pilota, e ad una battuta scappata a Dovizioso al termine del lunedì di prove. Test Jerez: cosa sta succedendo? Sono test al limite dell'inaccessibile quelli che si stanno svolgendo a Jerez. La pista è stata prenotata da Honda che ha deciso di impedire ogni sorta di ripresa. Saranno quindi i team e/o i piloti gli unici a fornirci qualche informazione in più sull'andamento ...

