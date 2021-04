Dell, ecco i nuovi Inspiron con CPU Intel di undicesima generazione. C’è anche un nuovo XPS OLED (Di martedì 13 aprile 2021) La nuova gamma Inspiron è composta da tre moDelli, rispettivamente da 13, 14 e 15 pollici. C’è anche un moDello Plus da 16 pollici e un 2-in-1 da 14 pollici. Presentato inoltre un nuovo XPS con schermo OLED 4K... Leggi su dday (Di martedì 13 aprile 2021) La nuova gammaè composta da tre moi, rispettivamente da 13, 14 e 15 pollici. C’èun moo Plus da 16 pollici e un 2-in-1 da 14 pollici. Presentato inoltre unXPS con schermo4K...

Advertising

fattoquotidiano : ATTENZIONE ALLE FALSE EMAIL DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Contengono virus informatici, ecco i dettagli - repubblica : Estremisti di destra e ultrà, ecco chi soffia sul fuoco dell’Italia che non fattura - fanpage : Sono state depositate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale, cinque settimane fa, ha dichiarato incostituz… - stillgiorgia : @mynagioiansia Ah ecco è un plot twist, io zero paura dell'ago a meno che mi aspiri sangue in quel caso - sportli26181512 : Zapata cresce, ma non è ancora un top player: ecco dove fatica l'attaccante dell'Atalanta: Nelle ultime due giornat… -