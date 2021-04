Dall’«Anonima partiti» alla «Casta», breve storia del populismo cattodemocratico (Di martedì 13 aprile 2021) Da anni mi interrogavo intorno al nesso tra una certa religione del maggioritario, affermatasi in Italia sull’onda dei referendum Segni, e la retorica populista e antipolitica che da allora in poi ha dominato il discorso pubblico nel nostro paese, mantenendo sempre ben visibili i segni della temperie in cui era nata: tra la caduta del muro di Berlino e l’esplosione dell’inchiesta Mani Pulite. Ed ecco che ieri Filippo Andreatta, figlio di Beniamino, autorevolissimo dirigente della sinistra dc e maestro di Enrico Letta (a sua volta buon amico di Filippo), in un’intervista al Corriere della Sera, per esortare il neosegretario a proseguire sulla strada del Mattarellum, la mette così: «Il Pd si stava rassegnando al proporzionale, in cui i governi vengono fatti e disfatti dopo le elezioni dalle segreterie dell’Anonima partiti». Tralascio per una volta la ... Leggi su linkiesta (Di martedì 13 aprile 2021) Da anni mi interrogavo intorno al nesso tra una certa religione del maggioritario, affermatasi in Italia sull’onda dei referendum Segni, e la retorica populista e antipolitica che da allora in poi ha dominato il discorso pubblico nel nostro paese, mantenendo sempre ben visibili i segni della temperie in cui era nata: tra la caduta del muro di Berlino e l’esplosione dell’inchiesta Mani Pulite. Ed ecco che ieri Filippo Andreatta, figlio di Beniamino, autorevolissimo dirigente della sinistra dc e maestro di Enrico Letta (a sua volta buon amico di Filippo), in un’intervista al Corriere della Sera, per esortare il neosegretario a proseguire sulla strada del Mattarellum, la mette così: «Il Pd si stava rassegnando al proporzionale, in cui i governi vengono fatti e disfatti dopo le elezioni dalle segreterie dell’». Tralascio per una volta la ...

Advertising

LuBlue94 : RT @saretta9742: Un saluto dall'anonima. - casino90210 : RT @saretta9742: Un saluto dall'anonima. - saretta9742 : Un saluto dall'anonima. - paolobocciarel1 : Denunciano in forma rigorosamente anonima 10 ragazzini che fanno una festa, poi vedono un’anziana aggredita in tren… - Ginko92_ : RT @xCandyKillerx: Che poi io non ho capito per quale ragione il fatto che Olesya abbia fatto un reality possa in qualche modo smentire il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’ Anonima MV Agusta: aumento di capitale, Sardarov diventa CEO e nuovi modelli in arrivo La Stampa