Camorra: dopo 7 anni restituiti beni a imprenditore assolto (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEra finito sotto processo con l’accusa di essere un prestanome del clan Mallardo e ora, dopo avere incassato l’assoluzione in primo e secondo grado, a distanza di ben sette anni da quella triste vicenda, l’imprenditore Domenico Capriello si è visto restituire tutti i beni che all’epoca gli erano stati sequestrati. L’inchiesta della DDA, denominata “caffè macchiato” risale al 2014. Fece molto scalpore all’epoca perché assestò un duro colpo al clan del boss Feliciano Mallardo. Ieri, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, ha messo la parola fine al calvario di Capriello disponendo la confisca di parte dei beni sequestrati durante il blitz ma anche la restituzione di quelli che gli furono tolti. “Non ho mai smesso di sperare in questo giorno, – dice tra le ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEra finito sotto processo con l’accusa di essere un prestanome del clan Mallardo e ora,avere incassato l’assoluzione in primo e secondo grado, a distanza di ben setteda quella triste vicenda, l’Domenico Capriello si è visto restituire tutti iche all’epoca gli erano stati sequestrati. L’inchiesta della DDA, denominata “caffè macchiato” risale al 2014. Fece molto scalpore all’epoca perché assestò un duro colpo al clan del boss Feliciano Mallardo. Ieri, la sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, ha messo la parola fine al calvario di Capriello disponendo la confisca di parte deisequestrati durante il blitz ma anche la restituzione di quelli che gli furono tolti. “Non ho mai smesso di sperare in questo giorno, – dice tra le ...

