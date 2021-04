Blackout Dazn: ipotesi di un mese gratis agli abbonati (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo quelle di Dazn , ieri, sono arrivate anche le scuse di Comcast Technology Solutions , partner esterno del gruppo britannico e indicato come responsabile del disservizio di domenica scorsa, che ha ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo quelle di, ieri, sono arrivate anche le scuse di Comcast Technology Solutions , partner esterno del gruppo britannico e indicato come responsabile del disservizio di domenica scorsa, che ha ...

Advertising

sportli26181512 : Blackout #Dazn: ipotesi di un mese gratis agli abbonati: Il caso arriva anche in Lega: le società di Serie A torner… - calciomercatoit : ????? #Dazn, dal risarcimento agli abbonati alle valutazioni in Lega: il punto sul caso di domenica - Spazio_J : Blackout Dazn, oggi ne discute la Lega. Pronto un mese gratis di visione per il disservizio -… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: Caos #Dazn: pronto un mese gratis solo per chi ha segnalato il blackout. Oggi ne discute anche la #Lega - 1AltroCalcio : Mentre Mister G. è impegnato nelle suppliche a Draghi per l'Europeo, @DAZN_IT va in blackout e in terza serie il L… -