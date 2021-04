Atletica | scintille tra Mei e La Torre Il giallo delle dimissioni | poi ritirate

(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto scritto dal “Corriere dello Sport“, nelle ultime ore si sarebbe creato unattorno alle presuntedel DT dell’italiana, Antonio La, che sarebbero giunte a pochi giorni dalle dichiarazioni del presidente della FIDAL, Stefano Mei, il quale vorrebbe rinnovare il settore tecnico. Lo stesso DT, interpellato dal quotidiano sportivo romano, avrebbe scelto la via del silenzio in attesa di una presa di posizione ufficiale da parte del numero uno federale. Intanto è saltato, causa Covid, il faccia a faccia tra i due previsto in occasione del Consiglio Federale del 23 aprile, slittato a data successiva. Intanto CONI e Consiglio Federale sarebbero intervenuti a sostegno del DT, anche viste le tempistiche della vicenda, scatenatasi a poco più di tre mesi dai Giochi Olimpici. Vedremo ...

