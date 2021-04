Army of the Dead, Zack Snyder: “Stavolta non dovrete vedere la versione “bastarda” del film” (Di martedì 13 aprile 2021) Zack Snyder parla del suo nuovo film Army of the Dead e dell'unico montaggio del film, grazie al gratificante rapporto professionale con Netflix. Sembra essersi voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, il regista Zack Snyder che, nel corso di un Q&A virtuale per presentare il trailer ufficiale di Army of the Dead, il nuovo film targato Netflix, ha elogiato la piattaforma streaming ringraziandoli per l'assoluta libertà creativa. Un netto cambio di direzione che lo stesso regista definisce "gratificante" rispetto ai problemi sul set e alle difficoltà avute con la Warner Bros. durante la lavorazione di Justice League. In occasione del lancio del trailer di Army of the ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021)parla del suo nuovoof thee dell'unico montaggio del, grazie al gratificante rapporto professionale con Netflix. Sembra essersi voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, il registache, nel corso di un Q&A virtuale per presentare il trailer ufficiale diof the, il nuovotargato Netflix, ha elogiato la piattaforma streaming ringraziandoli per l'assoluta libertà creativa. Un netto cambio di direzione che lo stesso regista definisce "gratificante" rispetto ai problemi sul set e alle difficoltà avute con la Warner Bros. durante la lavorazione di Justice League. In occasione del lancio del trailer diof the ...

