Andrea Garau | il ricercatore caudino che salva le donne con un’app

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Martino Valle Caudina (Av) – Il Comune di San Martino Valle Caudina, nella persona di Annamaria D’Antonio, Assessore alle Pari Opportunità, si congratula con, giovane brillante della nostra comunità, per la creazione dell’app “ForElle”, nuovo strumento per arginare e combattere la violenza sulle, sanmartinese doc, è stato selezionato per far parte della sede europea dell’Apple Accademy, a S. Giovanni a Teduccio (Na). In questi anni ha lavorato, insieme al suo team, per sviluppare “ForElle”, l’app che si pone come obiettivo quello dire le. L’idea è semplice quanto efficace: l’app è scaricabile gratuitamente (al momento solo per sistemi Apple), deve essere scaricata sia dalla persona che potrebbe avere bisogno di ...