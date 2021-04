Verona, studentessa in dad costretta a bendarsi: si attiva l'Ufficio scolastico (Di lunedì 12 aprile 2021) (Visited 1 times, 12 visits today) Notizie Simili: San Michele Extra, dopo 20 anni ripartono i lavori… Arsenale: al via le demolizioni Denuncia di Confartigianato: "La dad mette in crisi&... Leggi su veronaoggi (Di lunedì 12 aprile 2021) (Visited 1 times, 12 visits today) Notizie Simili: San Michele Extra, dopo 20 anni ripartono i lavori… Arsenale: al via le demolizioni Denuncia di Confartigianato: "La dad mette in crisi&...

Advertising

fattoquotidiano : Verona, docente chiede alla studentessa di coprirsi gli occhi durante l’interrogazione in didattica a distanza - fanpage : A quanto pare non si sarebbe trattato di un caso isolato e la scuola si sarebbe già attivata - TigermanRoot : Forse il prof voleva giocare a Mosca Ceca - TgVerona : Studentessa bendata, Sottosegretario Sasso: Episodio isolato ma approfondiamo - infoitinterno : A Verona studentessa bendata durante un'interrogazione in Dad: «Mi sono sentita umiliata» -