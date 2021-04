Vaccino, l’Ema valuta il Novavax, come funziona il siero statunitense (Di lunedì 12 aprile 2021) Novavax news: in arrivo un nuovo Vaccino anti-Covid. L’Europa è in trattativa con l’azienda farmaceutica statunitense da 3 mesi. Secondo le sperimentazioni sul farmaco il Vaccino risulta efficace anche per combattere la variante inglese. A tal proposito il Regno Unito, giocando un’altra volta in anticipo rispetto all’Ue, ha accordato una fornitura di Novavax di 60 milioni di dosi. Novavax ha anche stipulato accordi con Giappone, India, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. In vicepresidente esecutivo della società americana ha annunciato una fornitura di 150 milioni di dosi al mese entro il terzo trimestre. come funziona il Novavax Il Vaccino NVX-CoV2373, prodotto da un’azienda biotech americana, la ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021)news: in arrivo un nuovoanti-Covid. L’Europa è in trattativa con l’azienda farmaceuticada 3 mesi. Secondo le sperimentazioni sul farmaco ilrisulta efficace anche per combattere la variante inglese. A tal proposito il Regno Unito, giocando un’altra volta in anticipo rispetto all’Ue, ha accordato una fornitura didi 60 milioni di dosi.ha anche stipulato accordi con Giappone, India, Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda. In vicepresidente esecutivo della società americana ha annunciato una fornitura di 150 milioni di dosi al mese entro il terzo trimestre.ilIlNVX-CoV2373, prodotto da un’azienda biotech americana, la ...

