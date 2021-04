Vaccini: in arrivo 2,2 milioni di dosi in settimana, 1,5 da Pfizer (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono in arrivo questa settimana circa due milioni e duecentomila dosi di vaccino. Nello specifico da oggi, fino a mercoledì, è previsto un nuovo carico settimanale di Pfizer, con notevole aumento: circa un milione e mezzo di dosi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono inquestacirca duee duecentomiladi vaccino. Nello specifico da oggi, fino a mercoledì, è previsto un nuovo caricole di, con notevole aumento: circa un milione e mezzo diL'articolo proviene da Firenze Post.

