Vaccini Campania, De Luca: "Dopo over 80 stop a fasce d'età" (Di lunedì 12 aprile 2021) La zona rossa? "Una presa in giro". Il piano Vaccini anti Covid? "Una volta completati fragili e ultra 80enni non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d'età" quindi la Campania zona rossa vaccinerà "i settori economici". E se per aprile non arriveranno le 200mila dosi attese, la Regione prenderà "misure clamorose" come non partecipare più alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni. Parola del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina in visita a Benevento. "In Italia lo Stato non esiste e quando diciamo zona rossa è una presa in giro", ha tuonato il governatore . "Il ristoratore – ha aggiunto De Luca – va in mezzo alla strada e trova migliaia di persone in giro senza mascherina e senza nessuno che controlli.

