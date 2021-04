Us Acli Benevento, sempre più forte il no alla violenza sulle donne (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue con forza la lotta alla violenza contro le donne che l’USAcli di Benevento sta portando avanti ormai da diversi anni. alla guida del progetto “No violenza sulle donne”, la delegata Immacolata Petrillo che, nei giorni scorsi, ha avuto il piacere di accogliere nel team il presidente dell’Associazione “Noi Polizia”, Gennaro Sannino. In questo modo viene dato il via ad una collaborazione di rilievo per il Sannio a sostegno di tutte le donne che chiedono aiuto.“Purtroppo ad oggi sono ancora tante, troppe le denunce che arrivano agli organi di polizia e le richieste che arrivano anche a noi. Per questo stiamo portando avanti un progetto come “No violenza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue con forza la lottacontro leche l’USdista portando avanti ormai da diversi anni.guida del progetto “No”, la delegata Immacolata Petrillo che, nei giorni scorsi, ha avuto il piacere di accogliere nel team il presidente dell’Associazione “Noi Polizia”, Gennaro Sannino. In questo modo viene dato il via ad una collaborazione di rilievo per il Sannio a sostegno di tutte leche chiedono aiuto.“Purtroppo ad oggi sono ancora tante, troppe le denunce che arrivano agli organi di polizia e le richieste che arrivano anche a noi. Per questo stiamo portando avanti un progetto come “No...

