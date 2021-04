Turchia, Erdogan: 'Continueremo a fornire sostegno militare alla Libia' (Di lunedì 12 aprile 2021) 'La Turchia continuerà a fornire il suo sostegno militare alla Libia'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una dichiarazione ad Ankara insieme al premier di Tripoli, Abdelhamid ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) 'Lacontinuerà ail suo'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyipin una dichiarazione ad Ankara insieme al premier di Tripoli, Abdelhamid ...

Advertising

petergomezblog : La vendetta di Erdogan per essere stato definito “dittatore” da Draghi: bloccata una fornitura di elicotteri Leonar… - fattoquotidiano : Avrà pure ridato dignità all’Italia, come pensa gran parte del centrodestra, ma la sortita di Mario Draghi contro l… - Agenzia_Ansa : La Turchia ha ordito 'una trappola' nei confronti di von der Leyen. Lo ha detto il ministro per l'Europa francese,… - TerlizziGerard3 : RT @TerlizziGerard3: Dopo la visita di Draghi, in Libia, ai fondamentalisti dell'Isis, Von Der Leyen si reca in Turchia, da Erdogan, in vis… - Carmela_oltre : RT @giu33liana: @ilmanifesto @Carmela_oltre #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Erdogan riprende l'invio di mercenari siriani in #Libia… -