Traffico Roma del 12-04-2021 ore 18:30 (Di lunedì 12 aprile 2021) Luceverde Roma ma entro 20 dalla redazione Studio Stefano Baiocchi spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo più o meno intensamente su gran parte dell’internal capitolino è possibile incontrare i tratti di strade allagate raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea Castel Giubileo e successivamente a partire dalla Bufalotta svincolo La Rustica della zona sud del raccordo code a tratti dall’ uscita Pontina Eur allo svincolo Romanina sul tratto Urbano della Roma L’Aquila per Traffico intenso restano rallentamenti con coda tratti da Cortona a Tor Cervara in direzione della raccordo decisamente trafficata la tangenziale interessata da code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria al centro per una manifestazione di protesta ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) Luceverdema entro 20 dalla redazione Studio Stefano Baiocchi spostamenti penalizzati dal maltempo sta piovendo più o meno intensamente su gran parte dell’internal capitolino è possibile incontrare i tratti di strade allagate raccomandiamo Naturalmente le dovute attenzioni sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea Castel Giubileo e successivamente a partire dalla Bufalotta svincolo La Rustica della zona sud del raccordo code a tratti dall’ uscita Pontina Eur allo svincolonina sul tratto Urbano dellaL’Aquila perintenso restano rallentamenti con coda tratti da Cortona a Tor Cervara in direzione della raccordo decisamente trafficata la tangenziale interessata da code tra la galleria Giovanni XXIII e la Salaria al centro per una manifestazione di protesta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina Strada chiusa al traffico per mezzo pensate fuori strada al km 38+000 e più indietro per… - LuceverdeRoma : ? #Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra ????Pontina e Romanina > esterna ????Nomentana e Casilina > interna #Luceverde #Lazio - nives188 : RT @nancyporsia: Si parlava di possibile connessione tra mia inchiesta su #Bidja del 2016 e accanimento degli inquirenti nell'intercettarmi… -