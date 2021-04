Tommaso Zorzi, spunta il nuovo flirt: lui sarebbe dovuto entrare al GF Vip (Di lunedì 12 aprile 2021) Indiscrezione su un nuovo flirt per Tommaso Zorzi. Il ragazzo sarebbe dovuto entrare nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. Conduttore, opinionista, vincitore dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 12 aprile 2021) Indiscrezione su unper. Il ragazzonella casa del Grande Fratello Vipè il personaggio del momento. Conduttore, opinionista, vincitore dei… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

TvTalk_Rai : Della tv italiana cambierei il disgusto. Bisogna tornare a fare una televisione che rida insieme alle persone e non… - MediasetPlay : Domani sera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play torna #ISOLAPARTY! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci sar… - MediasetPlay : È il programma più discusso del momento... ed è in streaming su Mediaset Play Infinty! Guarda il meglio de… - TheSkyisgreen6 : RT @GioBallerini99: Tutti potranno dire di aver fatto il GF con il futuro della televisione italiana. TOMMASO ZORZI #gfvip - enzaperrera : @tommaso_zorzi Io non capisco questo criticare sempre tommy... E un ragazzo che sta maturando in tutti i sensi... Ma fatelo respirare... ?? -